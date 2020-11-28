السعودية اليوم / السنغال تسجل 46 إصابة و13 حالة شفاء جديدة



داكار 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 15954 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .

// انتهى //

16:30ت م

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داكار 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الـ 24 ساعة الماضية 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19" .وأوضحت وزارة الصحة والعمل الاجتماعي السنغالية اليوم أن إجمالي إصابات كورونا في البلاد بلغ 15954 حالة إصابة منذ بداية ظهور الفيروس خلال شهر مارس الماضي .// انتهى //16:30ت م0070

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