السعودية اليوم / التوغو تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد



لومي 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت التوغو خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ بذلك 2865 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي .

// انتهى //

16:17ت م

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لومي 17 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت التوغو خلال الـ 24 ساعة الماضية 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ".وأوضحت وزارة الصحة التوغولية في بيان اليوم أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغ بذلك 2865 حالة منذ بداية ظهور الفيروس في البلاد خلال شهر مارس الماضي .// انتهى //16:17ت م0069

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