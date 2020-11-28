السعودية اليوم / مكتب التعليم بشمال جدة يطلق مسابقة " جُدَدُ الشَمَال " عن بُعد لجمع الأفكار الإبداعية للطلاب



جدة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

يُطلق مكتب التعليم بشمال جدة بعد غدٍ مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" عن بُعد ، وتهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد "

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي أن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد "منصة مدرستي" على مدى يومين، متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول ، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول ، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين ، والعمل على تبنّي الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي .

وأضاف أن الطلاب يملكون الموهبة في شتى المجالات ولديهم قدرات ومواهب وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبّي رغباتهم وطموحهم للوصول إلى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب .

// انتهى //

15:57ت م

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جدة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسيُطلق مكتب التعليم بشمال جدة بعد غدٍ مسابقة "جُدَدُ الشَمَال" عن بُعد ، وتهدف إلى جمع الأفكار الإبداعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد " منصة مدرستي " من خلال إيجاد بيئة تنافسية داخل المجتمع التعليمي يتنافس فيها الطلاب للخروج بأفكار إبداعية وحلول واقعية تلبّي تطلعاتهم واحتياجاتهم من المنصة التي يتعلمون من خلالها.وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي أن المسابقة تستهدف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد "منصة مدرستي" على مدى يومين، متمثلة في بناء الفكرة في اليوم الأول ، وصقل وتطوير الفكرة وتنفيذها في اليوم الثاني، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول ، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين ، والعمل على تبنّي الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي .وأضاف أن الطلاب يملكون الموهبة في شتى المجالات ولديهم قدرات ومواهب وهم بحاجة إلى منحهم الفرصة من خلال طرح المبادرات والمسابقات التي تلبّي رغباتهم وطموحهم للوصول إلى منتجات إبداعية مواكبة لتطلعاتهم وتحقق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الشاب .// انتهى //15:57ت م0064

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