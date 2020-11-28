السعودية اليوم / أمين العاصمة المُقدسة يزور مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض



مكة المكرمة 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

قام معالي أمين العاصمة المقدسة رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع النقل العام المهندس محمد بن عبد الله القويحص يرافقه الرئيس التنفيذي لشركة قطرات مكة المهندس خالد بن عبد الحميد فدا بزيارة إلى مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض – القطار والحفلات، الذي تقوم عليه الهيئة الملكية لمدينة الرياض .

وشملت الزيارة عددًا من محطات "مشروع قطار الرياض"، ومركز المبيت والصيانة.

وتأتي هذه الزيارة بهدف الاستفادة من تجربة مدينة الرياض المتعلقة بالنقل العام باستخدام القطارات والحافلات .

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15:19ت م

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