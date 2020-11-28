شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. 13 حالة وفاة و220 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

السبت 28 نوفمبر 2020 أعلنت وزارة الصحة السعودية، تسجيل 220 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 356911 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 401 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 346023 حالة . وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 5870 حالة وفاة. وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5018 والحالات الحرجة 675 حالة.

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