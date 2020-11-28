محمد بن مسعود - الدمام - فيما وفرت "الرئاسة" تطبيق "تنقل" لتيسير السعي على ضيوف الرحمن خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 50 فتاة سعودية لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى "مطوفة". وتقوم "المطوفة" بمرافقة كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى 600 عربة كهربائية، وخمسة آلاف عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفاً، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن. يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام. 28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 03:55 PM فيما وفرت "الرئاسة" تطبيق "تنقل" لتيسير السعي على ضيوف الرحمن يقدن العربات ويرشدن المعتمرات.. 50 فتاة سعودية بدرجة "مطوفة" يقدن العربات ويرشدن المعتمرات.. 50 فتاة سعودية بدرجة "مطوفة" خصصت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، 50 فتاة سعودية لخدمة المعتمرات وقاصدات المسجد الحرام بمسمى "مطوفة". وتقوم "المطوفة" بمرافقة كبيرات السن من المعتمرات وإرشادهن للأماكن داخل المسجد الحرام، وقيادة العربات الكهربائية التي خصصتها الرئاسة ويصل عددها إلى 600 عربة كهربائية، وخمسة آلاف عربة يدوية، يشرف عليها 120 موظفاً، كما يقمن بإرشاد المعتمرات لتطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامتهن. يُذكر أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وفرت تطبيق "تنقل"، الذي يعدّ وسيلة سهلة لضيوف الرحمن للقيام بحجز العربات الكهربائية والعادية عبر هواتفهم الذكية لأداء الطواف والسعي داخل المسجد الحرام. الكلمات المفتاحية ، يقدن العربات ويرشدن المعتمرات.. 50 فتاة سعودية بدرجة "مطوفة" ،

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