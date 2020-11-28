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أمطار الرياض تعود الليلة وتستمر حتى نهاية الأسبوع
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع مركز طقس العرب أن تعود أمطار الرياض الليلة، حيث من المتوقع أن تهطل زخات من المطر تترافق بالرعد أحياناً، كما تكون هذه الأمطار غزيرة في بعض الأحياء وتعمل على ارتفاع منسوب المياه في الشوارع.
توقعات طقس الرياض
وتشير آخر مخرجات النماذج العددية إلى استمرار فرص هطول الأمطار على العاصمة الرياض خلال الأيام القادمة وطيلة الأسبوع القادم بشدات متفاوتة من يوم لآخر بسبب استمرار تدفق تيارات باردة نسبياً من الشّمال وتلاقيها مع تيارات دافئة ورطبة قادمة من الجنوب، حيث تبقِي هذه الظروف الجوية العديد من مناطق السعودية غير مستقرة جوياً.
وكان أستاذ المناخ في جامعة القصيم الدكتور عبدالله المسند توقع أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا على الرياض مساء اليوم فيما تكون درجة الحرارة معتدلة تتراوح ما بين 22 – 24 مئوية، والرياح معتدلة بسرعة 15 كم/ساعة، بينما هبات الرياح قد تبلغ 35كم / ساعة، والرطوبة 50 % واحتمالية هطول زخات مطرية أقل من 10% فقط.
حالة الطقس اليوم
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.
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