شكرا لمتابعة خبر عن «توكلنا» يوضح هل يشترط تحميل «تباعد» لاستخدام التطبيق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف تطبيق «توكلنا» المعتمد من وزارة الصحة، اليوم السبت، أنه لا يشترط تحميل تطبيق «تباعد» لاستخدام تطبيق «توكلنا»، وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص.

وأكد أنَّ التطبيق يلزمه توافر شبكة إنترنت، لافتًا إلى أنَّ الإنترنت «مجاني» وليس من الباقة؛ حيث قال: «تطبيق توكلنا لا يتطلب تحميل تطبيق تباعد، لكن لحمايتك وحماية أحبابك قم بتحميله».

وعلى جانب آخر، أشار تطبيق «توكلنا» إلى أنَّ التطبيق يتطلب توفر اتصال إنترنت للاستفادة من خدماته، موضحًا أنَّ استخدام للإنترنت مجاني بدون استهلاك من الرصيد الشخصي أو الباقة.