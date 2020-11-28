شكرا لمتابعة خبر عن محلات تجارية تتهرب من الزكاه تحت إغراء الخصومات على "الكاش" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):على الرغم من تشديد الرقابة على التستر التجاري والمحلات المتهربة من دفع الزكاه إلا أن هناك طرق ملتوية يتبعها أصحاب المحلات للإستمرار في مخالفاتهم .
وكشفت جولة على المحلات التجارية إغراء المستهلكين والزبائن بالدفع " كاش " بدلاً من وسائل الدفع الإلكترونية " مدى " وذلك من خلال خصومات أو عروض على الدفع " كاش " من أجل التهرب الضريبي .
ويهدف أصحاب المحلات إلى عدم إظهار عملياتهم الحسابية على النظام الإلكتروني وإخفاء حقيقة الدخل والأرباح من أجل التهرب من الزكاه ، وفقاً لـ "الرياض " .
وطالب خبراء الإقتصاد بمزيد من الرقابة على مثل هذه المحلات والتأكد من إلزامها بنظام " مدى " وتشجيع المستهلكين على التبليغ عنهم .
كانت هذه تفاصيل خبر محلات تجارية تتهرب من الزكاه تحت إغراء الخصومات على "الكاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.