شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. ضبط مخالفات بالجملة في سوق الأسماك بالقنفذة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القنفذة (صدى):

نفذّت وزارة البيئة والمياه والزراعة جولة رقابية على سوق الأسماك بمحافظة القنفذة للتأكد من إستخدام جهاز " مدى " وعدم وجود مخالفات .

وأسفرت الحملة عن ضبط 11 مخالفة بسبب عدم إستخدام " مدى " ، و13 مخالفة أخرى بسبب عدم إضافة كميات ثلج مناسبة للسمك ما يسبب سرعة التلف ، وتداول الأسماك بطريقة غير صحية .

وأكدت الوزارة أن هناك لجنة لدراسة تحديات سوق الأسماك في القنفذة مشكلة من عدة جهات ، تقوم بالرقابة بصفة دورية عليه بهدف التطوير وضبط المخالفات والتأكد من نظامية العمال وعدم وجود احتكار أو رفع أسعار أو تستر .