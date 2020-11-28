بالصور.. إجراءات احترازية من كورونا في مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور

انطلق اليوم السبت، مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وحرصًا على سلامة الزوار والمشاركين.

وكان المتحدث الرسمي لمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وليد الطويل، قال –في وقت سابق- إن المهرجان هو الحدث الأضخم على مستوى العالم ونسعى لتقديم الجديد والمميز لنحافظ على صدارته.

وأضاف أن المهرجان استطاع أن يحجز مكانة عالمية، حيث إنه في نسخته الأولى دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية، موضحًا أن باب المشاركة مفتوح للجميع.

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