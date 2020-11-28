تتصدرها تجنب النور العالي
حددت الإدارة العامة للمرور 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب خاصة في موجة الطقس السيئ التي تمر بها المملكة المستمرة منذ أيام.
وقالت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، إن الالتزام بقواعد السلامة المرورية يساعدك على القيادة بشكل آمن وسليم في الظروف الجوية المختلفة.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنَّ القيادة الآمنة في الضباب تستلزم استخدام أنوار الضباب في حال توفرها وتجنب استخدام النور العالي تمامًا.
وكذلك تخفيف السرعة، وتجنب تغيير المسار إلا عند الضرورة وعدم التوقف بشكل مفاجئ وفي حال تعثر القيادة أوقف مركبتك خارج الطريق واستخدام أنوار التنبيه. وفقا للإدارة العامة للمرور .
اقرأ أيضا:
هل استخدام راكب السيارة للجوال يُعد مخالفة؟.. «المرور» يُجيب
«المرور»: 4 خطوات لاستخراج رخصة سير بدل فاقد
كانت هذه تفاصيل خبر المرور يوضح 6 خطوات للقيادة الآمنة في الضباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.