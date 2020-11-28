ديمة اليحيى.. تعرف على أمين عام منظمة التعاون الرقمي

تم تعيين ديمة اليحيي، في منصب الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، التي تكوَّنت من 5 دول على رأسها السعودية، وضمَّت أيضًا: البحرين والكويت والأردن وباكستان.

وذكر وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عبدالله عامر السواحة –عبر تويتر- أنه تمَّ تكليف ديمة اليحيى من المجلس الوزاري التأسيسي لمنظمة التعاون الرقمي، لتقلد منصب الأمين العام للمنظمة.

وتابع السواحة قائلًا: نفخر بإطلاق المملكة مع أشقائها لمنظمة التعاون الرقمي، لتحقيق مستقبل رقمي للجميع، قائلًا: «واثقون من أنَّ هذه المنظمة الدولية ستحقق أهدافها من خلال تمكين النساء والشباب وريادة الأعمال والدفع بنمو الاقتصاد الرقمي وبقفزات من خلال الابتكار».

من جانبها، كتبت ديمة اليحيى، عبر حسابها على تويتر: «شرف عظيم أن أمنح فرصة المشاركة بصناعة تاريخ رقمي واعد، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الوزاري التأسيسي، سائلة الله أن أكون عند حسن ظنهم وعظيم ثقتهم لتحقيق طموحاتنا في اغتنام مستقبل رقمي أفضل للجميع».

وديمة اليحيى، هي أكاديمية، حصلت على درجة البكالوريوس في علوم الحاسب ونظم المعلومات من جامعة الملك سعود، وماجستير في تطوير الأعمال والذكاء المالي عام 2017م من معهد (إنسياد)، وعملت مستشارة، ومصممة برامج، وقائدة مبادرات رقمية استراتيجية.

كما شغلت العديد من المناصب، منها: الرئيس التنفيذي للابتكار بمؤسسة (مسك)، والرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي، والرئيس التنفيذي للابتكار في (مايكروسوفت)، ورئيس الخدمات الإلكترونية في وزارة الخارجية.

وأسّست منظمة (وومن سبارك) في عام 2013م، وهي مؤسسة معنية بتدريب النساء في السعودية على صناعة التكنولوجيا، وتمتلك خبر لأكثر من 12 عامًا في التسويق الإلكتروني.

كما عملت ديمة اليحيى في العديد من المجالس، مثل: الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، ومجلس الاقتصاد والمجتمع الرقمي بالمنتدى الاقتصادي العالمي، والشبكة العالمية لريادة الأعمال، واللجنة التنفيذية لمجموعة الأعمال لقمة الـ20، واللجنة الاستشارية لسياسة الاقتصاد الرقمي السعودي.

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