هل النقاب يغني عن ارتداء الكمامة؟.. استشارية طب نساء تجيب

وجَّهت استشارية وأستاذ مشارك طب النساء والولادة، الدكتورة مها النمر، نصائح لارتداء الكمامة بشكل صحيح، للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أنّه حتى مع النقاب يتم الاحتياج إلى الكمامة.

وأوضحت استشارية طب النساء – عبر تويتر- أنَّ الكمامة يجب أن تغطي الأنف والفم معًا، قائلة: «اذا رأيت الشخص أمامك كاشفًا الأنف أو الفم، عليك أن تنبهه بلطف أن يضعها بالصورة الصحيحة لحماية الجميع».

وأشارت استشارية طب النساء، إلى أنَّ النقاب لا يغني عن الكمامة، قائلة: «حتى مع النقاب نحتاج كمامة».

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