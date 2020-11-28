السعودية اليوم / باكستان تسجل 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا



إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3045 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1672 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 337553 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 45 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7942 حالة وفاة.

// انتهى //

13:45ت م

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إسلام آباد 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3045 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 392356 حالة، منها 46861 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1672 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 337553 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 45 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7942 حالة وفاة.// انتهى //13:45ت م0045

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