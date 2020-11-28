السعودية اليوم / المواصفات السعودية ضمن ست تجارب عالمية متميزة في مجال التدريب عن بُعد



الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

استعرضت الهيئة

وشاركت المواصفات السعودية من بين (89) دولة عضو في اللجنة، بتقديم ورقة عمل حول تجربة مركز التدريب بالهيئة في التدريب أثناء الجائحة قدمها مستشار نائب المحافظ لدعم الأعمال والمشرف على مركز التدريب يونس بن منصور المالك.

وتعد اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC واحدة من ثلاث منظمات عالمية تعنى بتطوير المواصفات والمعايير الدولية، فيما تسعى المواصفات السعودية إلى تفعيل تعاونها مع المنظمة لتحقيق رؤية المواصفات السعودية بالريادة عالمياً في بناء الثقة في مجالات التقييس والجودة وتقديم برامج تدريبية متخصصة على المستوى الإقليمي والدولي.

وتسعى المواصفات السعودية للمشاركة مع المنظمات الدولية الأخرى لإبراز جهود المملكة في مجال أنشطة التقييس المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون معها في تقديم برامج تدريبية والإسهام في نشر وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمستفيدين ورفع مستوى الوعي في أنشطة التقييس والمطابقة والجودة.

// انتهى //

12:28ت م

0032



الرياض 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واساستعرضت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، تجربتها في التدريب عن بعد خلال فترة جائحة كورونا ، كتجربة رائدة ضمن ست تجارب عالمية وذلك ضمن فعاليات يوم الأكاديمية وبناء القدرات الذي نظمته اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC.وشاركت المواصفات السعودية من بين (89) دولة عضو في اللجنة، بتقديم ورقة عمل حول تجربة مركز التدريب بالهيئة في التدريب أثناء الجائحة قدمها مستشار نائب المحافظ لدعم الأعمال والمشرف على مركز التدريب يونس بن منصور المالك.وتعد اللجنة الدولية الكهروتقنية IEC واحدة من ثلاث منظمات عالمية تعنى بتطوير المواصفات والمعايير الدولية، فيما تسعى المواصفات السعودية إلى تفعيل تعاونها مع المنظمة لتحقيق رؤية المواصفات السعودية بالريادة عالمياً في بناء الثقة في مجالات التقييس والجودة وتقديم برامج تدريبية متخصصة على المستوى الإقليمي والدولي.وتسعى المواصفات السعودية للمشاركة مع المنظمات الدولية الأخرى لإبراز جهود المملكة في مجال أنشطة التقييس المختلفة، وتعزيز أواصر التعاون معها في تقديم برامج تدريبية والإسهام في نشر وتطوير ثقافة التقييس والجودة عبر برامج متميزة للمستفيدين ورفع مستوى الوعي في أنشطة التقييس والمطابقة والجودة.// انتهى //12:28ت م0032

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