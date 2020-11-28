شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار الشرقية تصل ذروتها اليوم.. وغداً استقرار الأجواء والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح مدير إدارة الأرصاد بدولة الكويت سابقا محمد جوهر لـ " اليوم " : المنخفض الافريقي يتمركز الان على المنطقة الشرقية واجزاء من شرق المنطقة الوسطة من المملكة وسيبدأ في التحرك بقوة الرياح باتجاه شمال شرق المملكة وستبدأ الأجواء في الاستقرار من بعد الظهر من يوم غداً الاحد وستنتقل الحالة المطرية على الكويت والمناطق المحيطة بها .
وكان المركز الوطني للأرصاد اعلن اليوم السبت عن تنبية عن امطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني في الرؤية الافقية على الأحساء - الجبيل - الخبر - الدمام - القطيف - بقيق - رأس تنورة ، مشيراً الى ان الحالة تنتهي مساء اليوم في الساعة الثامنة
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