في أول جولة خارجية منذ كورونا.. عباس إلى الأردن ومصر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يغادر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الأراضي الفلسطينية يوم غد الأحد في جولة خارجية تشمل الأردن ومصر.
وهذه هي الجولة الأولى منذ ظهور وباء كورونا في الأراضي الفلسطينية في شهر مارس/آذار الماضي.
وقال مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لـ"الخليج 365" إن الرئيس الفلسطيني سيلتقي العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في العاصمة الأردنية عمان يوم غد الأحد.
بدوره، أكد سفير فلسطين في القاهرة دياب اللوح، في بيان صحفي، أن عباس يزور القاهرة للقاء الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.
وأشار اللوح إلى أن الزيارة "تأتي في إطار التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والمصرية، بما يعمل على مواجهة التحديات والتطورات السياسية".
وتأتي هذه القمة في وقت أكد فيه وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على "أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن"، معبرا عن جاهزية الفلسطينيين للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الفلسطيني، في اجتماع حوار المتوسط عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان، إن المالكي أكد على أهمية استعادة الاتصالات مع الإدارة الأمريكية الجديدة في واشنطن، لكي تتحمل مسؤولياتها حيال القضية الفلسطينية، وتغيير العديد من السياسات التي اعتمدتها إدارة ترامب من القضية".
وأوضحت الخارجية أنها جاهزة للتعاطي مع أي مؤشرات إيجابية تصلها من الإدارة الأمريكية الجديدة حتى قبل دخولها البيت الأبيض في منتصف يناير/كانون الثاني المقبل.
وأكد المالكي على "استعداد فلسطين للعودة للمفاوضات دون شروط مسبقة ضمن قرارات الشرعية الدولية".
وكانت المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية حول قضايا الحل النهائي توقفت في العام 2014.
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