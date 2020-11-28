القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تواصل رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستورجن الضغط على الحكومة البريطانية من أجل إجراء استفتاء آخر بشأن استقلالها عن المملكة المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبرج للأنباء، تتمثل المعضلة التي تواجهها ستورجن في أنه في ظل الترتيبات الدستورية الحالية، فإن لندن وليست الإدارة في إدنبرة، هي التي لديها الصلاحية إلى الدعوة للتصويت على الاستقلال، فيما يرفض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ذلك.
ويبدأ الحزب الوطني الاسكتلندي غدا الأحد جلسات مؤتمره السنوي، فيما تواصل ستورجن الضغط، مع سعيها للمحافظة على وقوف حزبها وراء نهجها متحدا.
ويبدو موقف الزعيمة ستورجن البالغة من العمر 50 عاما أقوى، حيث إن هناك الآن دعما واضحا من الأغلبية للانفصال عن بقية المملكة المتحدة.
وقال البعض في الحزب الوطني الاسكتلندي إن البلاد لا تحتاج إلى موافقة للتصويت القانوني، ويضغطون على ستورجن للمضي قدما بغض النظر عن الحصول على الموافقة من عدمها.
وتكشف استطلاعات الرأي تقدم الحزب على ما يبدو بلا منازع قبل الانتخابات البرلمانية التي سوف تجري في شهر مايو/أيار المقبل.
وعزز تعامل ستورجين مع جائحة فيروس كورونا شعبيتها مقارنة بنهج رئيس الوزراء البريطاني.
كانت هذه تفاصيل خبر شرط صعب يقف بين ستورجن وحلم استقلال اسكتلندا.. ماذا تفعل؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.