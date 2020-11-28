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2020-11-28 وميض لحظي يقتل شخصًا ويصيب 6 بعد تسرب غاز في مطعم بالرياض حدوث أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة متابعات الخليج 365 - الرياض توفي شخص وأصيب 6 آخرون في حادث تسرب غاز في أحد المطاعم بالرياض. وقال الدفاع المدني إن حادث تسرب غاز في مطعم بحي المونسية نتج عنه (وميض لحظي) تسبب في وفاة شخص من العاملين، وإصابة ستة أشخاص وحالتهم مستقرة، بالإضافة إلى وقوع أضرار بالموقع وبعض المحلات المجاورة.



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