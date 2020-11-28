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المسند يتوقع أجواء نهائي كأس الملك بين الهلال والنصر رابع أيام سقيا
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع أستاذ المناخ في جامعة القصيم، الدكتور عبدالله المسند استمرار الأمطار في رابع أيام حالة سقيا على عدد من مناطق المملكة بينها العاصمة الرياض.
وقال المسند متوقع اليوم أن تستمر حالة سقيا على أجزاء من مناطق شمالي ووسط منطقة الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف وشرقي حائل، القصيم، وجنوبي شرقي المدينة، مكة المكرمة، والباحة وعسير وجازان.
حالة الطقس في الرياض
وحول حالة الطقس في الرياض التي تحتضن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بين الهلال والنصر، مساء اليوم متوقع ـ والله أعلم ـ أن تكون السماء غائمة إلى غائمة جزئيًا ودرجة الحرارة معتدلة تتراوح ما بين 22 – 24 مئوية، والرياح معتدلة بسرعة 15 كم/ساعة، بينما هبات الرياح قد تبلغ 35كم / ساعة، والرطوبة 50 % واحتمالية هطول زخات مطرية أقل من 10% فقط.
توقعات الأرصاد عن حالة سقيا
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.
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