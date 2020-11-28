تعديلات نظام الضمان الاجتماعي الجديد والفئات الممنوعة من الصرف والمستحقين

انتهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من صياغة اللائحة الجديد لأنظمة الضمان الاجتماعي، المنظمة لـ حركات الصرف والمنع والفئات المستحقة وغيرها، وعاقبت كل عائل صرف له معاش ولم ينفقه على تابعيه من أسرته بالغرامة 5000 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بهما معًا، وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على سنة، أو بهما كل من حصل على مال من الضمان الاجتماعي بغير وجه حق.

الفئات المستحق لدفعات الضمان الاجتماعي

المرأة غير السعودية المتزوجة من سعودي.

الأرملة أو المطلقة غير السعودية ولها أبناء سعوديون.

أبناء الأرملة وأبناء المطلقة السعودية من زوج غير سعودي.

الأشخاص ذوو الإعاقة والأيتام.

الأرامل ذوات الأيتام الذين لديهم بطاقات تنقل.

كل سعودي مقيم إقامة دائمة في المملكة وأن يقل الدخل المحتسب للمستقل أو الأسرة عن الحد الأدنى المحتسب للمعاش.

حالات وقف الصرف

إذا ثبت أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة. إذا تأخر المستفيد في تحديث بياناته الشخصية مدة تزيد على 30 يوم. إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل تحويله إلى فرد منتج لم يلتزم بخطة تأهيله. إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف. إذا كان يقيم إقامة دائمة في أحد المراكز الإيوائية أو العلاجية أو تنازل عن معاشه.

شروط الاستحقاق والصرف