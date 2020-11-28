وزارة العدل السعودية توضح شروط تحويل صك الأرض من زراعي إلى سكني

أوضحت وزارة العدل عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال صفحتها على تويتر، عن الشروط الواجب توافرها حتى يتمكن المواطن من تحويل صك الأرض من زراعي إلى سكني، دون وقوعه تحت طائلة المخالفات، مؤكدة بأنه يمكن تحويل الصك من زراعي إلى سكني، وذلك في حالة وصول العمران وكان المخطط مأهولاً بالسكان، أي عندما تقع داخل الحيز العمراني الجديد الذي يتم اعتماده من الجهات المختصة بعد الدراسات التي تُجرى بشكل دوري إذا كان الموقع مأهولاً بالسكان.

كيفية تحويل صك الأرض لـ سكني

وردًا على استفسارات المواطنين عبر حسابها التفاعلي على منصة تويتر “التواصل العدلي”، والتي كانت معظمها تريد الاستفسار عن تحويل الصك من زراعي إلى سكني، خاصةً أن المخطط داخل في العمران و مأهول بالسكان، متسائلاً عن إمكانية الإفراغ، فكان رد وزارة العدل الرسمي والقاطع: “يُمكن ذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية”.

والإعلان عن عدد من الوظائف الخالية

ومن ناحية أخرى، أعلنت وزارة العدل عن توافر عدد من الوظائف الخالية لديها للجنسين من السعوديين والسعوديات، مع على أن كافة التفاصيل الخاصة بتلك الوظائف والتقديم لها، مُتاح عبر موقعها الإلكتروني، ونشرت التخصصات المطلوبة والأوراق المطلوب تقديمها للمتقدمين.