شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة السفير السعودي في تشيلي مانع الخامسي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سفير خادم الحرمين الشريفين في جمهورية تشيلي مانع الخامسي.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: «ينعى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله آل سعود -نيابة عن منسوبي وزارة الخارجية في الرياض وكافة فروعها في المملكة وجميع ممثليات المملكة العربية السعودية في الخارج، السفير مانع بن سعد الخامسي، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشيلي».

"الخليج 365" التي آلمها النبأ، تتقدم بخالص العزاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وكافة منسوبي الوزارة وفروعها وممثليات المملكة في الخارج، والشعب السعودي، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان... إنا لله وإنا إليه راجعون.

يذكر أن الخامسي كان قد أدى القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في يناير الماضي، قبل أن يقدم في يوليو الماضي نسخة من أوراق اعتماده للمديرة العامة للمراسم بوزارة الخارجية التشيلية مارتا شلهوب، سفيراً لدى جمهورية تشيلي.

وفي الخامس من نوفمبر الجاري، قدّم الخامسي أوراق اعتماده سفيراً لدى جمهورية تشيلي (مفوضاً فوق العادة) إلى رئيس جمهورية تشيلي سبستيان بنييرا.