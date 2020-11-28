شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العربي يُدين الهجوم الإرهابي في مقديشو والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأدى إلى سقوط عدد من القتلى والمصابين.
وشدَّد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي استهدف أرواح الأبرياء لن يُثني جمهورية الصومال عن مواصلة جهودها الحثيثة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، مؤكدا تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية الصومالية وشعبها في حربها على الإرهاب، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للتنظيمات الإرهابية المتطرفة. وأعرب العسومي عن خالص تعازيه للجمهورية الصومالية في ضحايا هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.
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