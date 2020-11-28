، "مدني مكة" تحذّر من حالة أمطار تستمر حتى 8 مساءً ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الأرصاد" نبّهت لهطولات ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى توخي أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

جاء ذلك بعدما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات: أضم، الطائف، والعاصمة المقدسة، والعرضيات، والكامل، والمويه، وبحرة، وتربة، والخرمة، ورنية، وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدامٍ في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الثامنة مساءً.الأرصاد حالة الطقس