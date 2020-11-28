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أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.
وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.
وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".
وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.
ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.— صالح الشحي ???????? (@Saleh_R9)
جبر الخواطر من أعظم الحسنات ، مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق يتم تكريمه في مشهد انساني تاريخي بأن يحمل كاس افريقا ، طبعاً هذا اللاعب الرائع ظهر صيته بشكل قوي واختفى بعدما تعرض لمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري ، مبادرة تستحق الشكر 👏🏻 pic.twitter.com/JGhOHx6i9r— صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) November 28, 2020
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 12:36 PM
خلال احتفالات التتويج بكأس دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك"جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا
أقدم لاعبو الأهلي المصري على خطوة إنسانية لافتة نالت استحسان كثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قدّموا كأس دوري أبطال إفريقيا لزميلهم مؤمن زكريا؛ الذي يعاني مرضاً مزمناً.
وتداول مغرّدون مقطع الفيديو الذي يُظهر حارس وقائد الفريق محمد الشناوي؛ وهو يقدّم لقب البطولة الإفريقية التاسع لزكريا؛ بينما يقف بجانبه رئيس النادي ونجمه السابق محمود الخطيب؛ قبل أن يحتفل لاعبو الأهلي مع زميلهم الذي حرمه المرض من المشاركة مع الفريق منذ مدة طويلة.
وبحسب "سي إن إن العربية" أعرب عددٌ كبيرٌ من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عن إعجابهم بما قام به لاعبو الأهلي، مبرزين أهمية "جبر الخواطر".
وكان الأهلي قد توّج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد فوزه، أمس الجمعة، على غريمه التقليدي الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد؛ ليفوز باللقب التاسع في تاريخه.
ويعاني زكريا مرض التصلب الجانبي الضموري منذ عام 2019؛ ما أدى إلى فسخ إعارته إلى نادي أُحد السعودي وحرمه المشاركة مع الأهلي في الاستحقاقات المحلية والقارية.— صالح الشحي ???????? (@Saleh_R9)
جبر الخواطر من أعظم الحسنات ، مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق يتم تكريمه في مشهد انساني تاريخي بأن يحمل كاس افريقا ، طبعاً هذا اللاعب الرائع ظهر صيته بشكل قوي واختفى بعدما تعرض لمرض نادر وهو التصلب الجانبي الضموري ، مبادرة تستحق الشكر 👏🏻 pic.twitter.com/JGhOHx6i9r— صالح الشحي 🇦🇪 (@Saleh_R9) November 28, 2020
، "جبر الخواطر".. لقطة إنسانية من لاعبي الأهلي المصري مع مؤمن زكريا ،
المصدر : الخليج 365
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