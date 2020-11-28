شكرا لمتابعة خبر عن المملكة ضمن أفضل وجهات عالمية للسفر الآمن خلال جائحة "كورونا" والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أحتلت المملكة المرتبة السادسة في قائمة أفضل وجهات عالمية آمنة للسفر أثناء جائحة فيروس " كورونا ".
واعتمدت منهجية التصنيف المختص بمتابعة نشاطات السفر والسياحة حول العالم، على عدة معايير، منها قدرة الدولة على احتواء الجائحة، وتحقيق الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة.
وجاء ذلك حسب كفاءة النظام الصحي، بما يشمله من توفر السعة السريرية وغرف العناية المركزة والطواقم الطبية المتخصصة، بالإضافة لمعيار الرصد والمتابعة عن طريق التوسع في إجراء فحوصات "كورونا"، مع مراقبة وعزل الحالات.
ويذكر أن أستراليا على رأس القائمة، ثم نيوزلندا وسنغافورة وزامبيا وكوبا، وحلت المملكة في المرتبة السادسة على مستوى دول العالم.
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