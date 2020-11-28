صحيفة : لهذا السبب امتنعت السعودية عن التطبيع مع إسرائيل

كشفت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم السبت، عن السبب الذي دفع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للامتناع عن توقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية عن "وول ستريت جورنال" أن نتنياهو كان يأمل من زيارته السعودية الأسبوع الماضي إنجاز كافة تفاصيل صفقة التطبيع مع المملكة العربية السعودية، لكن بن سلمان تراجع نتيجة الانتخابات الأمريكية واستبدال الإدارة الأمريكية.

وأوضح مستشار سعودي أن الأمير، يحرص على بناء علاقة جيدة مع إدارة جو بايدن القادمة في البيت الابيض، ولهذا قرر التروي حتى يتمكن من استخدام هذه الاتفاقية لتساعده في بناء علاقة قريبة مع الرئيس الجديد. وفق عكا للشؤون الإسرائيلية

يذكر أن مصدر إسرائيلي قال الاثنين الماضي، إنه على الرغم من الاجتماع فمن غير المتوقع توقيع اتفاق تطبيع بين البلدين.

وبحسب المصدر ذاته: "اللقاء لا يشير إلى تقدم نحو اتفاق. لن يحدث بهذه السرعة، وردود الفعل في السعودية تثبت وجود التكتلات في المملكة، بين مؤيدي التقارب مع إسرائيل ومن يعارضونه".

يشار إلى أن دول الإمارات والبحرين والسودان قد وقعوا اتفاقات تطبيع مع إسرائيل مؤخرًا برعاية أميركية من الرئيس دونالد ترامب.