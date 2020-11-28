قصة شاب محترف في إكتشاف الثغرات البرمجية

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احترف الشاب السعودي شديد نواف المطيري،في مجال الأمن السيراني ليصبح باحثا أمنيا في منصة مكافآت الثغرات، حيث تمكن من حصد 100 ألف ريال مكافآت بعد اكتشافه العديد من الثغرات البرمجية بالمواقع الإلكترونية.

قالت الشاب أنه في البداية كان محبًا للألعاب الإلكترونية، فكانت تحدث حالات اختراق، وأصبح لديه فضول للتعلم عن أسباب حدوث ذلك، وكانت تلك البداية في مجال اكتشاف الثغرات، ومن خلال البحث الكثير وحب التعلم في هذا المجال، أدى إلى تطوره بشكل سريع وأصبح من لاعب عادي إلى مكتشف ثغرات، كما أنه يعمل حاليًا في مساعدة مطوري الألعاب والتطبيقات الويب للحماية من استغلال الثغرات.

وأكد المطيري أن هذا المجال حقق له عائدا اقتصاديا كبيرا جداً، ومن ضمنها منصة مكافآت الثغرات التي حصل منها على ما يقارب 100,000 ريال سعودي، مضيف “المهم ليس العائد الاقتصادي فقط، بل كان تكريمي من جهات رسمية محلية وخارجية في مساعدتهم لاكتشاف الثغرات، وتقييم نقاط الضعف”.

وأشار المطيري أن في السابق كانت المعلومة مهمة لكن الآن أصبح مصدر المعلومة أهم، مبينا أن العالم يعيش في فضاء الإنترنت المفتوح، ويوجد الكثير من المعلومات غير الصحيحة، مؤكدا أنه حريص على متابعة آخر الأخبار التقنية الموثوقة

Source slaati

