أحد مؤسسي البرنامج النووي.. مصرع عالم إيراني متخصص في العلوم النووية والصاروخية (صور)

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أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس (الجمعة)، مصرع العالم النووي محسن فخري زادة المتخصص في العلوم النووية والصاروخية وأحد المؤسسين للبرنامج النووي الإيراني.
وأوضحت أن زادة الذي يتولى رئاسة منظمة البحث والتطوير التابعة لها، أصيب بجروح خطيرة بعد استهداف سيارته من قبل مهاجمين واشتباكهم مع مرافقيه.
وبحسب تقرير سابق لهيئة الرقابة النووية التابعة للأمم المتحدة، فإن محسن زادة يعد شخصية رئيسية في العمل الإيراني المشتبه به لتطوير التكنولوجيا والمهارات اللازمة لصنع القنابل الذرية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن زادة المسؤول التنفيذي لما يسمى بـ “خطة أماد”، التي أجرى وفقا لمعلوماتها دراسات تتعلق باليورانيوم، ومتفجرات أخرى شديدة الانفجار..، وتجديد مخروط صاروخي لاستيعاب رأس حربي.
Source akhbaar24.argaam
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