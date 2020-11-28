هل يشرع بناء المساجد من زكاة المال؟ “المطلق” يُجيب

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قال عضو هيئة كبار العلماء، عبد الله المطلق، بعدم جواز استخدام زكاة المال في بناء المساجد إلا في حالة واحدة.

وأوضح، خلال استضافته في برنامج “فتاوى” المذاع على قناة “السعودية”، أنه يجوز استخدام مال الزكاة لبناء مسجد في بلدة فقيرة لا يستطيع أهلها بناء مسجد لكونهم مساكين ولا يملكون المال الكافي لبنائه.

وأكد أنه لا يشرع في بناء المسجد استخدام أموال الزكاة في غير هذه الحالة، وفيها يجوز للمسلم استخدام أمواله في بناء المسجد كصدقة جارية.

Source akhbaar24.argaam

