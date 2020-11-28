شاهد.. مواطن يُبعد سيارة مشتعلة عن محطة وقود بمحايل عسير

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للحظة إنقاذ مواطن محطة وقود في قرية ألمعش بمحافظة محايل عسير، من حريق، بعد اشتعال النيران في إحدى السيارات بداخلها.
وأظهر مقطع الفيديو، المواطن أثناء قيامه بدفع السيارة المشتعلة بمركبته وإبعادها خارج محطة الوقود، منقذاً بسرعة بديهته المحطة من كارثة محققة.
وأثنى متداولو الفيديو على شجاعة المواطن وموقفه البطولي بإنقاذ محطة الوقود من اندلاع حريق هائل بها، كما طالبوا بتكريمه نظير ما قام به.
Source akhbaar24.argaam
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