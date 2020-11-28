“العدل” توضح مدى إمكانية وطريقة تحويل صك الأرض من زراعي إلى سكني

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أوضحت وزارة العدل، مدى إمكانية تحويل صك الأرض من زراعي إلى سكني، وكيفية إجراء ذلك.

وجاء توضيح الوزارة رداً على استفسار من أحد المواطنين، بشأن مدى إمكانية تحويل الصك من زراعي إلى سكني خصوصاً أن المخطط داخل في منطقة عمرانية ومأهولة بالسكان.

وبينت الوزارة، أنه يمكن ذلك بعد ورود موافقة وزارة الشؤون البلدية والقروية والمتضمنة موافقة وزارة البيئة والمياه والزراعة، وكذلك ورود موافقة صندوق التنمية الزراعية.

Source akhbaar24.argaam

