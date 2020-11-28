تغريم مؤسسة نشرت صورة لفرد دون الحصول على إذن باستخدامها 70 ألف ريال

︎ :

.



أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن قيام مؤسسة بالاعتداء على صورة من تصوير فرد مع إزالة اسمه منها ونشرها دون الحصول على إذن باستخدامها.

وأوضحت أنه تم الإقرار بتعويض مالي 10 آلاف ريال وغرامة مالية 60 ألف ريال، مع حذف وإزالة الصورة محل المخالفة.

Source almnatiq

