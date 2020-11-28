«الشؤون الإسلامية» تنفذ 122 ألف عمل دعوي بكل المناطق خلال 3 أشهر

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال الربع الأول من عام 1442هـ، 122.785 عملاً دعوياً تضمنت محاضرات وكلمات ودروساً علمية وخطب الجمعة في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن عدد المحاضرات في مناطق المملكة المختلفة بلغ 13576 محاضرة، و29128 كلمة دعوية، و10397 درساً علمياً، و66 ألف خطبة في موضوعات متنوعة، ومنها التوعية بخطر فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، وقام بها 3684 من دعاة الوزارة الرسميين والمتعاونين بـ22 لغة عالمية.

وأشارت إلى أنها واصلت تنفيذ برنامج (وقاية) عبر إلقاء المحاضرات والكلمات الدعوية في بيان الواجب الشرعي في التعامل مع جائحة كورونا لحماية النفس والمجتمع، إضافة إلى تنفيذ محاضرات بلغات عالمية للتوعية بأهمية الالتزام بالتعليمات الصحية المعتمدة عبر 420 جمعية دعوية لتوعية الجاليات في مختلف مناطق المملكة.

كما اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية تنفيذ مبادرة المملكة (توحيد ووحدة) تزامناً مع اليوم الوطني الـ90 في 3000 مسجد في منطقة الرياض، إذ تضمنت إقامة أكثر من 1000 محاضرة علمية و4000 كلمة دعوية و6000 خطبة، و16 ندوة علمية، إلى جانب تنفيذ مجموعة من المحاضرات النسائية والمقاطع المرئية، فيما أقيمت هذه المناشط في قرابة 3000 مسجد وجامع بمنطقة الرياض ومحافظاتها ومراكزها مستهدفة أكثر من مليوني شخص من المستمعين بالمساجد والمتابعين عبر التقنيات الحديثة الإلكترونية.

وفي ما يتعلق بغرس قيم الانتماء والمواطنة ووجوب السمع والطاعة لولاة الأمر، أطلقت وزارة الشؤون الإسلامية برنامج (انتماء) في السادس من شهر صفر لعام 1442هـ الذي يستمر لنهاية العام عبر كلمات ومحاضرات وخطب تقام بمختلف مناطق المملكة، حيث نفذت (4775) نشاطاً توعوياً ما بين محاضرات وكلمات ومسابقات ومنشورات في سائر مواقع التواصل.

وواصلت الوزارة برامجها الدعوية في مجال (الأمن الفكري) للتوعية بخطر الجماعات المتطرفة على المجتمع عبر المحاضرات والندوات والكلمات ومواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت برامج دعوية بالإصلاحيات بالتعاون مع وزارة الداخلية، ودشنت الوزارة مبادرة (أسرتي أماني) عبر فرع الوزارة بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة عبر سلسلة من المحاضرات التوعوية الخاصة بالأسرة.

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