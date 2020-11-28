مرور الطائف يعلن إعادة فتح طريق الهدا أمام حركة السير

بعد إغلاقه لساعات بسبب الضباب

أعلن مرور الطائف إعادة فتح طريق الهدا أمام حركة السير، وذلك بعد إغلاقه لساعات بسبب ظروف الطقس. وأوضح مرور محافظة الطائف، أنه ينوه لقائدي المركبات بأنه تم فتح طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا). وكان المرور السعودي ذكر –عبر تويتر- في وقت سابق، أنه «نظراً للأحوال الجوية المتقلبة في محافظة الطائف (مركز الهدا)؛ فقد تم إغلاق طريق الهدا المؤدي إلى مكة المكرمة (كرا) احترازياً بسبب كثافة الضباب». اقرأ أيضا: بالصور «المرور السعودي» يغلق «طريق الهدا» احترازيًّا.. لهذا السبب

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