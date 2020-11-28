السعودية اليوم / روسيا تسجل 27100 إصابة جديدة بكورونا



موسكو 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واس

سجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 27100 إصابة جديدة بفيروس

وأكدت السلطات الصحية الروسية أنها رصدت 510 حالة وفاة وأن العدد الإجمالي لعدد الوفيات بلغ 39068 حالة .

// انتهى //

11:34ت م

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موسكو 13 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 28 نوفمبر 2020 م واسسجلت روسيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 27100 إصابة جديدة بفيروس كورونا منها 7320 في موسكو مما يرفع العدد الكلي للإصابات هناك إلى مليونين و 242633 حالة منذ بدء الجائحة.وأكدت السلطات الصحية الروسية أنها رصدت 510 حالة وفاة وأن العدد الإجمالي لعدد الوفيات بلغ 39068 حالة .// انتهى //11:34ت م0019

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