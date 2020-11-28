شكرا لقرائتكم خبر عن ‏12 ساعة أمطار على الأحساء ‎والجبيل ‎والخبر ‎والدمام والان نبدء بالتفاصيل

حذرت هيئة الارصاد من أمطار رعدية على المنطقة الشرقية، وتشمل الأحساء والجبيل والخبر والدمام والقطيف وبقيق ورأس تنورة. ويصاحب الحالة تدني في الرؤية الأفقية ونشاط في الرياح السطحية، وتبدأ الحالة في الثامنة صباحا وتنتهي في الثامنة مساء.

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