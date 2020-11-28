شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار رعدية على الحناكية والمهد والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظتي الحناكية والمهد بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية. وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

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