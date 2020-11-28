الأرصاد : أمطار الحناكية والمهد تستمر حتى الـ11 مساء

2020-11-28

متابعات الخليج 365 - الرياض

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في هيئة الأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمحافظتي الحناكية والمهد بمشيئة الله تضمن أمطاراً رعدية.

وأوضحت الإدارة أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية ، تستمر حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

توقعات الأرصاد عن حالة الطقس اليوم

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.

حركة الرياح السطحية

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة تشمل السواحل الجنوبية منها كذلك مناطق القصيم، حائل، الحدود الشمالية وأجزاء من مناطق الرياض، الشرقية وتبوك.

