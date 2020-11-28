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قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إن البر الرئيسي سجل ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبيّنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولًا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.فيروس كورونا الجديد
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:38 AM
جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارجالصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات
قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت: إن البر الرئيسي سجل ستّ إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس.
وأضافت اللجنة في بيان أن جميع الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، مبيّنة أنها سجلت أربع حالات إصابة جديدة بلا أعراض نزولًا من ثماني حالات في اليوم السابق، وبلغ العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البر الرئيسي 86501 إصابة، بينما ما يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.
، الصين تسجل ست إصابات جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات ،
المصدر : الخليج 365
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