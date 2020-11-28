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قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.
وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.فيروس كورونا الجديد
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:34 AM
إجمالي الإصابات وصل مليونًا و90675 والوفيات 104873المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة
قالت وزارة الصحة بالمكسيك، يوم الجمعة: إنها سجّلت 12081 إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة؛ مما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى مليون و90675 إصابة و104873 حالة وفاة.
وذكرت الحكومة أن العدد الفعلي للإصابات أعلى كثيرًا على الأرجح من العدد المعلن.
، المكسيك: أكثر من 12 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا و631 وفاة ،
المصدر : الخليج 365
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