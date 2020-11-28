، رجل يعود إلى الحياة بعد 3 ساعات من إعلان وفاته ،

محمد بن مسعود - الدمام - بأحد مستشفيات مدينة كيريشو الكينية

عاد رجل كيني (32 عاماً) إلى الحياة بعد ساعات من إعلان الفريق الطبي وفاته بأحد مستشفيات مدينة كيريشو الكينية.

وقالت تقارير كينية إن الحادث وقع في مستشفى كابكاتيت عندما تم إبلاغ أفراد أسرة الرجل بوفاته ونقله إلى المشرحة لإجراء عمليات التحنيط لحفظ الجثمان.

وقال التقرير إنه بعد 3 ساعات من إعلان الوفاة وموافقة أسرته على تشريح الجثمان استفاق الرجل وهو يصرخ من شدة الألم عندما قام الأطباء بعمل شقاً في ساقه اليسرى.

وذكر شقيق الرجل أنهم نقلوه إلى المستشفى عند الساعة 5:30 مساءً بعد أن أغمي عليه في المنزل حيث يعاني مشكلات في المعدة، وعند الساعة 7:45 مساءً أبلغهم الفريق الطبي أن شقيقه تُوفي، وعند الساعة العاشرة والنصف مساءً وفي أثناء انشغالهم بإجراءات استخراج شهادة الوفاة تمّ إبلاغهم بأن شقيقهم على قيد الحياة، حيث استفاق في غرفة التشريح، وتمّ نقله إلى قسم العناية المركزة لتلقي الإسعافات اللازمة.