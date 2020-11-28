- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.
وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.
وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.
فيروس كورونا الجديد
28 نوفمبر 2020 - 13 ربيع الآخر 1442 10:23 AM
خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولاياتاستعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا
بدأت شركات الطيران في الولايات المتحدة بنقل جرعات من لقاحات فيروس كورونا "كوفيد-19" من شركتَي "Pfizer وBioNTech" استعداداً لإطلاق حملة التطعيم ضد كورونا خلال الأسبوعين المقبلين في جميع الولايات الأمريكية.
وأكّد متحدث الخطوط الجوية المتحدة، أنهم بدأوا بشحن اللقاحات منذ مساء يوم الجمعة للبدء فوراً بحملة التطعيم بعد حصول الإذن النهائي من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية الذي يتوقع أن يصدر يوم 10 ديسمبر المقبل.
وتتضمن خطة النقل استخدام العشرات من رحلات الشحن ومئات الشاحنات يومياً حتى يتم إيصال اللقاح إلى المدن في الولايات المتحدة بأسرع وقت ممكن.
، استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر استعداداً لإطلاق حملة التطعيم.. طائرات أمريكية تبدأ بنقل لقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.