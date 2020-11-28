شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. «المسند»‏ يتوقع رياح جنوبية نشطة في المناطق المفتوحة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

توقع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، الأستاذ الدكتور عبدالله المسند، اليوم السبت، أن تكون الرياح جنوبية نشطة قد تثير بعض الغبار في المناطق المفتوحة خاصة في الوسطى، وذلك في اليوم الرابع من حالة سقيا المطرية.

وقال الدكتور عبدالله المسند، أنه متوقع اليوم أن تستمر في خيراتها وبركاته الربانية على أجزاء من مناطق شمالي ووسط منطقة الرياض، الشرقية، الحدود الشمالية، الجوف، وشرقي حائل، القصيم، وجنوبي شرقي المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان.