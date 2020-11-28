شكرا لمتابعة خبر عن "أدبي جدة" يشكل لجنة علمية للملتقى 17 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

اعتمد رئيس النادي الأدبي الثقافي بجدة الأستاذ الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي تشكيل لجنة علمية لملتقى قراءة النص السابع عشر برئاسة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن رجاءالله السلمي. وعضوية كل من الدكتور عبدالله رفود السفياني والأستاذ الدكتورة صلوح مصلح السريحي والأستاذ الدكتور .عبدالناصر هلال والدكتور سعود حامد الصاعدي والدكتورة .فاطمة إلياس قاسم والأستاذ عبدالرحمن عقيل (أمينا للجنة).

وأوضح رئيس النادي الأدبي بجدة الدكتور عبدالله بن عويقل السلمي أنه ضمن أهدافنا تطوير هذا الملتقى لينسجم مع تطلعات مثقفي المملكة وليحقق الملتقى أهدافه، لاسيما وأنه من أبرز البرامج الثقافية لنادي جدة الأدبي، حيث أصبح علامة فارقة ومعلماً بارزاً في الثقافة.

وقال الدكتور عبدالله رفود السفياني عضو اللجنة العلمية للملتقى قراءة النص ١٧ بأن ملتقى النص أحد أهم الملتقيات في المشهد الثقافي السعودي وقد جمع تجربة تاريخية عريقة وشارك فيه شخصيات أدبية ونقدية في عدد من الملتقيات السابقة كان لها بصمة في المشهد النقدي المحلي والعربي

ونطمح في ملتقى قراءة النص 17 إلى توسيع المشاركة ليشمل نطاقا دوليا أكبر ويحقق انتشارا أوسع بإذن الله