تأثير سلبي جديد على صحة مَن يعملون عن بُعد في ظل “كورونا”

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توصلت دراسة علمية إلى نتائج جديدة حول التأثيرات السلبية؛ لاعتماد قطاعات العمل على الاجتماعات الصوتية والفيديو عبر التطبيقات الإلكترونية المُختلفة خلال تجربة العمل عن بُعد.

وأوضحت الدراسة التي جرت في جامعة “دبلن” الأيرلندية، أن العمل من المنزل ربما يسبب التهاباً في الحلق والأحبال الصوتية؛ كونه يعتمد كثيراً على مكالمات صوتية وفيديو.

وبيّنت وفقاً لـ “ديلي ميل”، أن 85% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع عانوا من مشكلات التهاب الحلق والأحبال الصوتية؛ خاصةً أنهم يضطرون لرفع أصواتهم وإجهادها باستمرار خلال الاجتماعات الصوتية والفيديو.

ولفتت إلى أن تلك النتائج تبرز ضرورة أن تدرس أماكن العمل، إجراء تدريب صوتي للموظفين للحد من الصعوبات المُحتملة.

Source akhbaar24.argaam

