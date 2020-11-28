بنحو 813 مليون ريال.. “مسك الخيرية” تستحوذ على 33.3% من شركة الألعاب الإلكترونية اليابانية SNK

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، عن استثمار استراتيجي بنحو 813 مليون ريال، تستحوذ بموجبه على حصة أولية في شركة الألعاب اليابانية SNK بنسبة 33.3%.
وقالت المؤسسة إن هذه الخطوة تأتي في إطار اهتمامها بفئة الشباب من الجنسين وتنمية قدراتهم وتطوير مهاراتهم من خلال بناء الشراكات الاقتصادية.
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وأبانت أن عملية الاستحواذ الأولية جرت عن طريق شركة تطوير الألعاب الإلكترونية المملوكة بالكامل للمؤسسة، وتنص الاتفاقية كذلك على أن تشتري المؤسسة نسبة 17.7٪ أخرى من أسهم SNK في المستقبل لترفع حصتها من الاستثمار في ملكية الشركة إلى 51٪.
وأضافت أن هذا الاستثمار سيعزز من قدرات الشركة القوية والتي تمتلك العديد من براءات الاختراع في قطاع الألعاب مع إمكانات حقيقية للتطور والنمو في المستقبل، حيث يُعد قطاع الألعاب الإلكترونية من القطاعات الواعدة ذات النمو المرتفع.
يُشار إلى أن “مسك” عملت في الماضي على مشاريع مشتركة مع شركة الألعاب اليابانية بمجال الرسوم المتحركة والألعاب الإلكترونية، بالتعاون معها من خلال شركة مانجا للإنتاج التابعة لمسك الخيرية.
Source akhbaar24.argaam
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