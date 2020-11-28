سعر خام “برنت” يتجاوز 48 دولاراً.. و”أوبك+” تعقد اجتماعاً

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تجاوزت أسعار خام برنت 48 دولاراً مساء أمس (الجمعة)، فيما ستعقد مجموعة “أوبك +” اجتماعاً يومي الإثنين والثلاثاء القادمين، وذلك لاتخاذ قرار بشأن اتفاق خفض مستويات الإنتاج الحالي. واستمرت أسعار النفط في الارتفاع منذ الأخبار المشجعة بشأن لقاحات وباء “كورونا” والتي من شأنها المساهمة في عودة الحياة لطبيعتها وبالتالي النشاط الاقتصادي، وما سيترتب عليه من عودة الطلب على الخام، بحسب “رويترز”. Source akhbaar24.argaam





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